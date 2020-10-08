И цены на них задрали: Как в Донецке производят антисептики (Фото)

В «ДНР» в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 снова повысился спрос на маски и дезинфицирующие средства. Антисептики производят на одном из предприятий в Донецке. Поставляют их не только в местные магазины, но и в Россию. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Сырье и тара поступают на предприятие по разным потокам. Затем проводится взвешивание больших и мелких объемов. После этого сырье распределяют по участкам.

На предприятии делают экстракты для косметической продукции и антисептиков. Занимает процесс около 5 дней.

Растительное сырье замачивают растворителями. На роторном испарителе растворитель удаляется. Экстракт концентрируется и из него уже готовятся средства.

В цеху варки на каждом котле имеется список ингредиентов и пропорции. Здесь делают средства для стирки: ингредиенты перемешиваются, производится отбор контрольных проб, делается анализ. По результатам из лаборатории производится розлив – готовый продукт разливается по упаковкам.

Некоторые продукты должны упаковываться в непрозрачную тару: нельзя, чтобы прямые солнечные лучи попадали, в частности, на различные дезинфицирующие вещества.

На предприятии есть свои собственные рецепты. Химики-аналитики проводят необходимые анализы.

Продукция, уверяют в «ДНР», соответствует стандартам России, что позволяет отправлять антисептики и в РФ.

Однако в соцсетях люди пишут о том, что не верят, что донецкая продукция поступает на продажу в РФ: «В Россию? Антисептики? Не смешите… Делаем и для России? Ага, да-да…».

Также жители Донецка в различных пабликах отмечают, что цены на антисептики – очень высокие: «И цены на них такие задрали, шо хоть... Толку от того, что они у нас производятся?!... Друзья, цены немного опустите, и работайте со всеми организациями, не с одной "Галактикой"… А их делают не для защиты от болячек, а ради денег… Видимо, карантин у нас, как и комендантский час, теперь приобретет коммерческий характер».

Дончане отмечают и отсутствие антисептиков в больницах: «А где они? В больнице ничего нет от слова совсем… В РФ, значит, отправляют, а до наших больниц – не доезжают».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube