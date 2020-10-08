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Сводка из зоны ООС за 7 октября: Версии сторон конфликта

08.10.20 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны НВФ.

Так, в районе ответственности ОТГ «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева минувшие сутки дважды нарушила режим прекращения огня на донецком направлении. Под огнем оказались районы поселка Минеральное и города Ясиноватая. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. Также отмечены нарушения условий дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия. В частности, три взрыва произошли на позициях ВСУ в районе подконтрольной украинской власти Авдеевки».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские военные сегодня в ходе утреннего обстрела Донецкого аэропорта применили две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР)».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.

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