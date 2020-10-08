В этом году получили 17 тыс. человек: В «ДНР» выдают «удостоверения» водителям

В «ДНР» около 100 тыс. человек получили «республиканские» «удостоверения» на право управления транспортным средством. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С начала работы МРЭО ГАИ МВД (26 мая 2015 года) выдано около 100 тыс. удостоверений на право управления транспортным средством», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что в этом году было выдано 17 тыс. водительских «удостоверений».

В «ДНР» на сегодня работают 7 «МРЭО»: 2 в Донецке, по одному в Макеевке, Горловке, Енакиево, Шахтерске и Старобешево (после переименования – Кальмиусское).