В «Л-ДНР» скончались еще девять человек с коронавирусом

В «ДНР» за сутки зафиксировали 8 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – 1. Об этом сегодня, 8 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 7 октября, выявлен 91 случай заболевания. Кроме того, зарегистрированы 8 летальных случаев – мужчины в возрасте от 57 до 84 лет и женщины в возрасте от 47 до 64 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 8 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 162:

на лечении – 1 701 пациент,

выписаны – 2 206 человек,

летальных случаев – 255.

В «минздраве ЛНР» заявили об одном летальном случае от COVID-19 за сутки.

Всего по состоянию на 8 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ЛНР» – 1 111: