Разминирование Луганщины: За сутки найдено более 20 взрывоопасных предметов

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают разминировать территорию Луганщины. За сутки найдены и изъяты более 20 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 7 октября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 9,11 га территории области в Попаснянском, Станично – Луганском районах и в г. Старобельск, где обнаружены и изъяты 10 артиллерийских снарядов, 11 минометных мин, 4 гранаты», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,899 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 5 взрывоопасных предметов, а именно: 4 артиллерийских снаряда и 1 граната.