В присутствии детей: На Луганщине ранее судимый мужчина ударил молотком и пытался задушить сожительницу

В Кременском районе Луганщины взяли под стражу мужчину, который в присутствии детей ударил молотком и пытался задушить сожительницу. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Ранее судимому 42-летнему мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

«Ночью 5 октября 2020 года в пгт Краснореченское Кременского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил молотком по голове свою сожительницу, когда она спала, схватил ее руками за шею и начал душить. От криков потерпевшей проснулись дети 12 и 13 лет. Окровавленной женщине с малолетними девочками удалось вырваться и убежать из дома к соседям», – рассказали в прокуратуре.

После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий правоохранители задержали мужчину, на одежде которого нашли следы крови.

7 октября Кременской райсуд взял мужчину под стражу.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.