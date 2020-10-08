Дело «Роттердам+: Скандальный эксперт НАБУ попал под уголовное производство

В отношении эксперта «Экспертной группы Эс энд Ди», который предоставил свой вывод по так называемому «делу Роттердам+», открыто уголовное производство. Эксперт обвиняется в предоставлении заведомо неправдивой информации. Речь идет о «независимом эксперте» Ирине Педь, которую НАБУ задействовало в деле «Роттердам+». Об этом свидетельствуют данные, полученные «Сегодня» из источников Государственного бюро расследований (ГБР).

Заявление о совершении уголовного правонарушения поступило 5 октября. В качестве заявителя (потерпевшего) значится адвокат стороны защиты по делу «Роттердам+» Наталья Дрыгваль. Досудебное расследование ведет управление ГБР в г. Киев.

Производство открыто по ч. 2 ст. 348 Уголовного кодекса Украины – «Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа». Она предусматривает наказания в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.