КПВВ «Станица Луганская»: На неподконтрольную территорию прекращают пропускать раньше (Фото)

КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу. В течение трех последних суток пешеходный переход пересекли более 5,1 тыс. граждан. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Из-за снижения уровня пожароопасности в Луганской области, согласно решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, с 9:00 5 октября КПВВ возобновил пропуск граждан.

«Работа КПВВ была приостановлена ​​из-за пожара. Огонь вплотную приблизился к территории КПВВ около 11:00 1 октября. Из-за сильного задымления территории КПВВ от пожаров, бушевавших вокруг, для сохранения жизни и здоровья граждан командующим ОС было принято решение о прекращении пропускной операции», – рассказала помощник командира Луганского пограничного отряда подполковник Неля Доценко.

Благодаря своевременному реагированию, слаженным действиям пограничников и пожарных ГСЧС огонь удалось обуздать еще на подступах к территории КПВВ. Поэтому пожар уничтожил только модуль, где работали представители Международного комитета Красного Креста.

Сейчас пограничники продолжают мониторить ситуацию вокруг КПВВ относительно своевременного обнаружения и локализации пожаров, чтобы силами и средствами ГСЧС можно было немедленно прекратить распространение огня на территорию КПВВ.

КПВВ «Станица Луганская» функционирует с 7:00 до 18:30. В то же время, как отметила Неля Доценко, пропускные операции на неподконтрольную Украине территорию из соображений безопасности прекращаются уже в 18:00.

«Гражданам, которые намерены пересечь линию разграничения раз напоминаем, что важно заранее готовить необходимые документы, в частности, паспорт гражданина Украины и разрешение физического лица. Кроме того, граждане должны установить приложение "Дій вдома" и добровольно пройти 14-дневную самоизоляцию. Иностранцам для пересечения линии разграничения в обе стороны нужно иметь страховой полис, выданный страховой компанией на территории Украины, который будет покрывать расходы на лечение от COVID и действовать в течение всего периода пребывания на территории Украины», – подчеркнула офицер.