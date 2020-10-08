В Марьинском районе Донетчины заработало «Социальное такси»

В Марьинском районе Донетчины в среду, 7 октября, начала работу служба «Социального такси». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Отныне маломобильные группы населения на постоянной основе обеспечены транспортной услугой к социально значимым объектам района: учреждениям здравоохранения (поликлиники, амбулатории, больницы, аптеки, лаборатории), районным центрам занятости, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, объединенному управлению пенсионного фонда Украины, отделению управления исполнительной дирекции фонда социального страхования, правоохранительным органам, районному суду, ЦПАУ и иным», – говорится в сообщении.

Открытие «Социального такси» прошло при участии заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Юлии Костюниной, директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Елены Токаревой и председателя Марьинской райгосадминистрации Евгения Данилюка.

На мероприятии также присутствовали представители учреждений системы социальной защиты населения Марьинского района, председатели общественных организаций лиц с инвалидностью, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и ветеранов Афганистана.