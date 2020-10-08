Приехал устроить пожар: На Луганщине поймали поджигателя травы

На Луганщине правоохранители задержали мужчину, который пытался устроить пожар в селе Воеводовка под Северодонецком. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По ее информации, 7 октября в селе Воеводовка местные жители заметили незнакомого молодого человека, который пытался осуществить поджог на одной из улиц поселка, и сразу сообщили в полицию.

Правоохранителям 23-летний северодончанин рассказал, что пришел в поселок из города Рубежное и пытался поджечь сухую траву.

«Учитывая поведение мужчины и его рассказ о причинах, которые подтолкнули его к совершению этих действий, полицейские доставили его в психоневрологическое отделение Северодонецкой больницы», – написала Погукай.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.