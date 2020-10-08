На Луганщине сообщили, в каких городах выявили новых больных COVID-19 (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 87 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

25 – Северодонецк;

16 – Рубежное;

7 – Лисичанск;

4 – Белокуракинский район;

1 – Кременской район;

4 – Станично-Луганский район;

5 – Марковский район;

5 – Новоайдарский район;

2 – Новопсковский район;

6 – Старобельский район;

12 – Меловской район.

Всего по состоянию на 8 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 480 случая коронавирусной болезни, в том числе у 64 детей. Из них:

выздоровели – 676 человек;

продолжают лечение – 785 пациентов, в том числе 29 детей (в стационарах лечится 171 человек, амбулаторно – 614);

умерли – 19 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 октября в Украине COVID-19 заболели 244 734 человека (108 233 пациента выздоровели, 4 690 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 119 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64).

В «ДНР» – 4 162 случая коронавируса (выздоровели – 2 206 человек, летальных случаев – 255). В «ЛНР» – 1 111 заразившихся (выздоровели – 830 человек, летальных случаев – 43).