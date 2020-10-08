Не хватает средств защиты, назревает бунт: В больнице Покровска сложилась критическая ситуация

Многопрофильная больница в Покровске (Донецкая обл.), где сложилась критическая ситуация с наплывом пациентов и нехваткой средств защиты для медиков, уже включена в перечень учреждений для приема COVID-пациентов. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он прокомментировал вопрос о том, что в связи со 100%-й заполненностью Мирноградской инфекционной больницы медики Покровской больницы интенсивной терапии жалуются на недостаточное обеспечение учреждения. По их словам, не хватает средств индивидуальной защиты, из-за опасности заражения увольняется персонал, часть больничного оборудования не работает. Назревает бунт в медицинском коллективе, но публично об этом признаться боятся, руководители бездействуют.

«Областной департамент здравоохранения знает о критической ситуации в Покровске. Сегодня получено распоряжение руководителя работ национального уровня (главного государственного санитарного врача Виктор Ляшко – ред.), подписанное вчера, о включении в перечень больниц для лечения пациентов с коронавирусом многопрофильной больницы Покровска. С сегодняшнего дня эта больница включена в этот перечень», – рассказал Педенко.

По его словам, это дает возможность руководству больницы заключить договор на «ковидный» пакет с Национальной службой здоровья Украины.

Представитель облздрава не подтвердил информацию относительно увольнения персонала Покровской больницы.

«Что касается средств индивидуальной защиты: то, что приходит с гуманитарной помощью, передается всем больницам. По информации руководства учреждения, они также направляют деньги на приобретение средств индивидуальной защиты», – отметил Александр Педенко.

Он добавил относительно информации о временно не работающем в больнице флюорографе, что в том помещении, где он находится, сейчас идет ремонт.

«Другой, работающий флюорограф, находится в другом помещении. К сожалению, на все просьбы администрации подождать, а не создавать скопление, жители реагируют негативно. Администрация больницы делает все, чтобы как можно скорее решить эту проблему», – резюмировал представитель облздрава.