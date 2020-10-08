На Луганщине вынесли приговор участнику НВФ «ЛНР»

По материалам Службы безопасности Украины осужден участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», которого правоохранители задержали в августе этого года при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Следователи органов безопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии в июне 2014 года житель Луганска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и был зачислен в террористической батальона "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". Следствие установило, что наемник оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым», – сообщили в СБУ.

Рубежанский горсуд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы.

В ведомстве также сообщили, что сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его оглашения.