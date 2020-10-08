В Донецкой ОГА рассказали, когда и по какой цене поступят вакцины от гриппа

В Украине на нынешний эпидемический сезон будут зарегистрированы две вакцины от гриппа. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Насколько мне известно, в Украине на сезон 2020/2021 зарегистрирована корейская вакцина от гриппа "Джис Флю". Она есть уже в Украине. И продолжается регистрация вакцины "Ваксигрип" (производство Франции, – ред.), она также уже находится на карантинном складе. В ближайшие 2-3 недели завершатся процедуры по проверке и регистрации этой вакцины, и она поступит в аптечную сеть», – рассказал Педенко.

По его словам, прогнозная цена препарата составит от 180-250 грн. Он уточнил, что это касается «Ваксигрип», и это однодозовая вакцина.

Как пояснил представитель облздрава, корейская «Джис Флю» – это вакцина 10-дозовая, она будет более эффективна для вакцинации в коллективах, например на предприятиях.