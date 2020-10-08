Лепс приезжал – вируса не было: Жители Донецка рассказали, как относятся к ношению масок (Фото)

В «ДНР» в транспорте и в местах скопления людей обязательно использование средств индивидуальной защиты – для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как люди относятся к таким требованиям, показали в сюжете «республиканского» телеканала.

В опубликованном 7 октября сюжете отмечается, что средства индивидуальной защиты снова обязательны. Жительница Донецка Катерина рассказывает, что надевает маску, обрабатывает руки, когда идет в больницу. Еще одна дончанка рассказывает, что обязательно надевает маску. «А как же… Захожу в магазин, руки обрабатываю», – говорит женщина.

«Маску стараюсь носить, но давно не катался в общественном транспорте. Маску в общественных местах стараюсь, но через раз», – говорит житель Донецка Антон.

Дончанка Наталья отмечает, что и в маске ходит, и социальной дистанции в магазине придерживается.

Однако в соцсетях сюжет раскритиковали. Во-первых, люди обратили внимание на то, что кадры были сделаны весной, на что указывают распускающиеся листья на деревьях, сережки на березках и желтые одуванчики в траве: «Материал, отснятый весной… Октябрь. Цветут одуванчики и березы… За дураков совсем нас держат: одуванчики желтеют… Да вы посмотрите, сережки на березках».

При этом в «ДНР» попытались выдать кадры за осенние.

Кроме того, жители Донецка считают, что на самом деле ситуация иная: большинство людей до сих пор беспечно относятся к мерам предосторожности и не носят маски в магазинах, несмотря на растущее количество заболевших коронавирусом COVID-19:

Виталий: «Показуха – капец. По факту, жителям пофиг»;

Артем: «Фигню показали. Снова показуха! Как уже вся эта ложь задолбала!»;

«Урфин»: «Когда Лепс приезжал, вируса не было?»;

Светлана: «В точку! Вирус – он, с*ка, умный и сознательный: если из Украины ехать напрямую – принудительная изоляция, а если за взятки, через Россию, то делай что хочешь, таких этот избирательный вирус не берет!»;

Сергей: «У нас такой интересный народ. Когда какое-то тело кашляет на весь автобус, не прикрывая рот, или на кассе тебе в затылок, то всех все устраивает и нафиг нужны маски и дистанция»;

Екатерина: «В транспорте и 50% нет, которые носят маски. Самое смешное: вчера ехала в автобусе с ребенком, оба в масках. Люди смотрели, как на дебила».

Дончане отмечают, что все же большое количество заболевших повлияло на людей: сейчас в масках гораздо больше горожан, чем было летом. Перечисляются такие места, как «Донецк Сити», магазин «Молоко» и др. При этом, отмечают местные жители, в «Парусе» масочный режим не соблюдают сами продавцы.

Также местные жители вспоминают, что заболевшие и умершие от пневмонии появляются все чаще уже в узком кругу знакомых и родственников, и высказывают предположение, что просто коронавирус подтверждают не всем больным пневмонией, скрывая реальную ситуацию.

Есть и мнение, что маски «спасают только от штрафа».

Напомним, в «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина равен стоимости защитной маски в аптеке – стартует от 100 руб. (41 грн.). При повторном нарушение штраф увеличивается в десятки раз, вплоть до того, что человека могут не выпустить из «республики».