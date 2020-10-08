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«Шахтер» сдал тесты на COVID-19

08.10.20 14:39
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

Сегодня, 8 октября, ФК «Шахтер» сдал ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Утром в четверг, 8 октября, "горняки", с понедельника находящиеся на самоизоляции, группами приезжали в тренировочный комплекс "Святошин". Тестирование на COVID-19 прошли все футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера". Результаты будут получены в пятницу утром. После этого можно будет принимать дальнейшие решения по поводу возможного возобновления тренировок», – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 4 октября, COVID-19 был диагностирован у Пятова и Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных», вследствие чего «Шахтер» ушел на самоизоляцию.

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