«Шахтер» сдал тесты на COVID-19

Сегодня, 8 октября, ФК «Шахтер» сдал ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Утром в четверг, 8 октября, "горняки", с понедельника находящиеся на самоизоляции, группами приезжали в тренировочный комплекс "Святошин". Тестирование на COVID-19 прошли все футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды "Шахтера". Результаты будут получены в пятницу утром. После этого можно будет принимать дальнейшие решения по поводу возможного возобновления тренировок», – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 4 октября, COVID-19 был диагностирован у Пятова и Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных», вследствие чего «Шахтер» ушел на самоизоляцию.