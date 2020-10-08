Был временно законсервирован: В Торецке на базе тубдиспансера создают COVID-отделение

В Торецке (Донецкая обл.) на базе ранее законсервированного туберкулезного диспансера откроют COVID-отделение центральной городской больницы на 60 мест. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в Краматорске.

Он отметил, что областным департаментом здравоохранения было принято соответствующее решение.

«Как вы знаете, прошла оптимизация учреждений здравоохранения, в том числе туберкулезного профиля. Туберкулезный диспансер, который находится в Торецке, был временно законсервирован. Там ведется только амбулаторный прием. Помещение было в свое время отремонтировано. И сейчас на базе этого диспансера на 60 мест будет развернуто COVID-отделение центральной городской больницы города Торецка», – рассказал Педенко.

Он прокомментировал информацию, что в Торецке собирают деньги у местных жителей, чтобы закупить кислородные концентраторы и оборудовать дополнительные места в тубдиспансере.

«Что касается закупки оборудования за средства жителей, об этом нам ничего не известно. Департаментом планируется приобрести дополнительно кислородные концентраторы, чтобы обеспечить 21 больницу, где уже оказывают помощь [пациентам с COVID-19], и иные больницы, которые будут включены в этот перечень», – отметил представитель облздрава.

Он напомнил, что статус учреждений для приема больных с коронавирусом недавно уже получили больницы Покровска, Доброполья, Краматорска (2-я больница), Марьинки, Курахово. Ожидают включения в перечень: Дружковская центральная городская больница, Дружковская больница №1, Славянская центральная городская клиническая больница. Кроме того, подготовлены документы по Северской городской больнице и городской больнице Селидово.