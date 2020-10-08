Мариупольская городская больница № 9 получила два аппарата ИВЛ экспертного класса от Фонда Рината Ахметова и Метинвеста

1 октября Фонд Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест передали два аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции врачам Мариупольской городской больницы № 9. Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. Еще в феврале государственные больницы из разных регионов Украины начали получать оборудование и расходные материалы, в которых нуждались больше всего. Главной медицинской потребностью стали аппараты искусственной вентиляции легких. Чтобы закрыть этот дефицит Фонд Рината Ахметова закупил 204 аппарата ИВЛ высокого класса. Медикам из 12 регионов уже переданы больше 140 аппаратов», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель компании Метинвест, директор по персоналу и администрации металлургического комбината «Азовсталь» Константин Войцеховский отметил, что Донецкая область получила уже 37 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. 6 из них спасают жизни пациентов в больницах Мариуполя.

«Это оборудование – в числе самых современных в мире, но самое главное – оно простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Поэтому переданные аппараты могут быть использованы сразу же после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас», – сказал Константин Войцеховский.

Он добавил, что медучреждения Мариуполя также получили от Фонда более 20 тыс. экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности и другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов.

Директор Мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь.

«Сегодня для нашего учреждения особый день. Мы получаем от Фонда Рината Ахметова эти замечательные аппараты, которые позволят нам еще лучше оказывать медицинскую помощь. Сейчас в нашей больнице много пациентов и новые аппараты пришлись как нельзя кстати. Переоценить вклад Рината Леонидовича и его Фонда в дело борьбы с COVID-19 невозможно. Мы знаем от наших коллег из других больниц, какие хорошие аппараты закупил Фонд, как они помогают тяжелым пациентам. Поэтому от всего коллектива и больных благодарю за эту помощь», – сказал Александр Железняк.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что Фонд Рината Ахметова – яркий пример системной, комплексной и своевременной помощи Мариуполю в борьбе с коронавирусом.

«В этой борьбе мы чувствовали поддержку и опору. Мы получили жизненно важные экспресс-тесты, мощную ПЦР-лабораторию, которая делает в сутки 200 исследований и дает нам возможность быстро принимать решения. Без аппаратов ИВЛ невозможно оказать помощь тяжелым пациентам. Важно, что эти аппараты будут служить жителям города Мариуполя и после пандемии. Когда мы видим такое единение бизнеса и муниципалитета, у нас, как у города, у меня, как у градоначальника, появляется уверенность, что любые вызовы нам по плечу. Благодарю Фонд и лично Рината Леонидовича за системную помощь», – сказал Вадим Бойченко.

По словам советника губернатора Донецкой области Николая Трофименко, в регионе каждый день фиксируют увеличение числа заболевших, но поводов для паники нет: «Наше здравоохранение абсолютно готово к любым вызовам, связанным с COVID-19. Наши больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты и оборудованием. Безусловно, без системной помощи социально ответственного большого бизнеса, мы были бы не в полной мере готовы к этой борьбе. Благодарим Фонд и Рината Леонидовича за такую щедрую помощь».

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Мариупольской городской больницы №9 Ольга Тимошенко присоединилась к благодарностям.

«Наше отделение сегодня принимает тяжелые пневмонии со всего города, в том числе ковидные пневмонии. Конечно, есть недостаток технический ресурсов. Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что расширяет наши возможности в оказании помощи жителям нашего города», – сказала Ольга Тимошенко.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.