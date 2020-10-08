В «ДНР» под госпитальные базы для пациентов с COVID-19 перепрофилировали 21 больницу

В «ДНР» 21 больница перепрофилирована под госпитальные базы для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 8 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего в республике в качестве госпитальных баз работает 21 учреждение для лечения коронавирусной инфекции и 18 учреждений для лечения пневмоний. Из них 10 учреждений оказывает респираторную поддержку больным COVID-19 или нековидными пневмониями. Все госпитальные базы равномерно расположены по территории страны», – уверяют в «республике».

Уточняется, что на данный момент центральная городская клиническая больница №6 в Донецке также готовится к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.