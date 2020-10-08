И не надо ничего загружать: В Украине презентовали чат-бот для переселенцев

Сегодня, 8 октября, в Киеве презентовали онлайн-услугу для переселенцев – чат-бот «Юридический советник для временно перемещенных лиц», который работает на платформах Viber и Telegram, передает «Интерфакс-Украина».

«Почему именно чат-бот? Во-первых, мы знаем, что это очень удобно, потому что есть меню, подсказки, и система сгруппирована так, что наиболее востребованные вопросы появляются прежде всего. Это также очень удобно и практично, так как не нужно ничего дополнительно загружать, и достаточно лишь иметь уже установленный, имеющийся мессенджер», – сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

Проектный менеджер, юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Дарья Лысенко рассказала, что чат-бот предназначен не только для переселенцев, но и для всех пострадавших от конфликта на востоке Украины, в частности жителей временно неподконтрольных территорий и зоны вдоль линии разграничения.

По ее словам, преимуществами «Юридического советника» является то, что он работает 24 часа в сутки, предлагает легкий поиск ответов и ни к чему не обязывает. В нем нет регистрации, он бесплатный и оказывает помощь, независимо от возраста людей.

«Кроме того, есть возможность обратной связи. Человек всегда имеет возможность обратиться к юристу... если, например, вопрос совсем узкий или специализированный и требует больше информации, вовлечения в эту проблему. В этом случае есть возможность связаться через горячую линию, электронную почту, написать на страницу Facebook "Юридического советника для переселенцев"», – пояснила Лысенко.

С помощью чат-бота можно получить ответы на вопросы о пенсиях, личных документах, социальных выплатах. Также в чат-боте можно ознакомиться с жилищными программами. Еще одна категория вопросов чат-бота – «Пересечение и КПВВ», в которой можно получить информацию о въезде на временно неподконтрольную территорию и выезд из нее, выезд за пределы Украины, работу КПВВ. Кроме того, в «Юридическом советнике» есть еще 6 основных блоков, в частности «занятость», «семейные вопросы», «смерть, ранения», «образование», «избирательные права» и «карантин».

Перейти в удобный мессенжер для получения юридической помощи в любом месте и в удобное для вас время можно нажав на ссылку ниже или сосканировав QR-код.

VIBER: https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot

TELEGRAM: @IDP_advisor_bot

Напомним, ранее для переселенцев был создан «Юридический советник для переселенцев» в Facebook, а в сложных случаях за консультацией можно было обратиться к профессиональным юристам БФ «Право на защиту».