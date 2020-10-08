В Славянске пройдут антитеррористические учения. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

«12-13 октября в Славянске, в рамках Операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Славянска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

«Просим граждан, при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурной службы: 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94; ГУ НП Украины в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01», – обращаются в СБУ и добавляют, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.