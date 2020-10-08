Закончились материалы: В «ЛНР» перестали делать тесты на коронавирус

В «ЛНР» закончились расходные материалы для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на источники в сфере здравоохранения «республики».

«К кризису с лекарствами в аптеках в ЛНР добавилась еще одна проблема – закончились материалы, необходимые для проведения лабораторных тестов на коронавирус», – пишет паблик, комментируя «документ» от «республиканской санэпидстанции».

В «документе», который должен подписать «главный санитарный врач республики» Дмитрий Докашенко, говорится: «Государственная служба "Луганская санитарно-эпидемиологическая станция" МЗ ЛНР информирует о приостановке исследования материала на коронавирусы в связи с отсутствием расходного материала».

Письмо адресовано «главам санэпидстанций городов и районов».

«Впрочем, на ситуацию это мало повлияет – все равно в минздраве упорно отрицают, что в республике эпидемия COVID-19, настаивая, что в ЛНР внезапно пришел вал ОРВИ и вирусных пневмоний. Так даже проще – нет тестов, нет ковида!», – заключает автор Telegram-канала.

Фото из соцсетей

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» возник дефицит антибиотиков и противовирусных медпрепаратов в аптеках. Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске ситуация с пневмонией достигла критического уровня. Местные жители написали в соцсетях, что в больницах не хватает мест, и скоро закончатся антибиотики. При этом «власти» «республики» замалчивают реальную эпидемиологическую ситуацию.