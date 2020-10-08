Плюс справка от нарколога: В «ДНР» рассказали о нюансах получения удостоверения личности

В «ДНР» главное условие для получения «республиканского паспорт» – наличие местной прописки. При этом в «республике» много приезжих. Они могут получить «паспорт» только после оформления «республиканского» удостоверения личности, а потом – только по истечении 4 лет проживания – подать документы на оформление «паспорта ДНР». Но в выдаче удостоверения будет отказано, если человек страдает наркоманией или серьезными инфекционными заболеваниями. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Она отметила, что удостоверение личности– это своеобразный вид на жительство и во многом заменяет паспорт.

«Можно провести параллель: такое удостоверение – это как вид на жительство. Также удостоверение – по сути, это такой же документ, как и паспорт. Но человек с таким удостоверением ограничен в гражданских правах (например, не может принимать участие в выборах). Отмечу, что в это удостоверение личности могут быть внесены несовершеннолетние дети человека», – сказала Радомская.

Она подтвердила, что таких жителей в «республике» очень много, и они разных категорий.

«Прежде всего, это касается граждан, которые прибыли сюда из разных областей Украины. А зарегистрированы они, допустим, в Одессе, Запорожье. Они могут получить удостоверение личности, а потом – через 4 года – могут получить и паспорт ДНР», – привела пример юрист.

Также оформлять удостоверение личности могут граждане с паспортами Советского Союза, которых также много в «ДНР». Лично Радомская столкнулась с более сотней таких людей. Только для таких лиц первоначально проводится процедура восстановления личности.

Следующая категория – иностранные граждане и граждане без гражданства. При этом рождение ребенка в «ДНР» также не позволяет родителям, не прописанным в «республике», получить «гражданство». Они тоже должны пройти через процедуру оформления удостоверения личности.

Не дает право на получение «паспорта ДНР» и наличие здесь в собственности нежилых и жилых помещений. «Но они тоже могут оформить удостоверение при предоставлении нотариально заверенного документа на собственность», – уточнила «республиканка».

Документы на «паспорт ДНР» могут подавать и граждане иных стран, которые обучаются в «республике». Но на срок обучения они должны оформить удостоверение. «Лица, которые обучаются в вузах. Недавно была ситуация – гражданка России приехала сюда учиться. Прописаться в общежитии она не может, т.к. прописана в другом месте. Но она может получить удостоверение личности, и по окончанию срока обучения – паспорт ДНР», – продолжила Радомская..

Отдельная категория – лица, которые занимаются трудовой и предпринимательской деятельностью, или лица, работающие на срочных договорах. «Удостоверения выдается на срок действия договора, на срок действия предпринимательства на нашей территории. Если человек приехал сюда работать из Украины, России или иного государства, он может получить удостоверение личности. Наличие такого документа существенно облегчит ему процедуры в банке, в налоговой, при оформлении документов – скажем, у нотариуса, в органах государственной власти, при регистрации каких-либо прав на движимое и недвижимое имущество», – рассказала юрист.

«Мы еще столкнулись с проблемой. Здесь очень много людей, которые имеют вид на жительство в иных странах. И у многих срок действия документа истек. Им также нужно оформить наше удостоверение личности», – дополнила «экс-министр».

Оформляется удостоверение личности в «миграционной службе». Порядок единый для всех категорий лиц. Так, подается:

заявление;

6 личных фотографии;

из обязательных документов: свидетельство о рождении, паспорт гражданской принадлежности (или заменяющий его документ);

удостоверение на временное или постоянное проживание в иной стране (при наличии, даже если оно просрочено);

если изменялись персональные данные (смена фамилии, имени, вступление / расторжение брака и пр.), то предоставляются все подтверждающие документы.

«Кроме того, требуется документ, который подтверждает отсутствие заболеваний наркоманией и инфекционными заболеваниями. Это включено в перечень», – акцентировала Радомская.

У лиц, которые оформляют удостоверение личности, возьмут отпечатки пальцев (дактилоскопирование). «Многие возмущаются этому, говоря, что это какая-то бумажка. Но повторяю – это такой же документ удостоверения личности на уровне паспорта», – подчеркнула юрист.

В «миграционных службах» сейчас большие очереди из-за ажиотажа по оформлению «паспортов ДНР». Но для получения удостоверения личности выделены отдельные дни приема. «В миграционных службах распределены графики, чаще всего по дням. Например, во многих службах понедельник выделяется для подачи документов на замену паспорта, на простановку каких-либо обязательных данных, на выдачу адресных справок. Каждая служба устанавливает свой график приема. Нужно просто уточнить, когда принимают людей по оформлению удостоверения личности», – отметила Радомская.

Решение о принятии или отказе в выдаче удостоверения выносится в течение 2 месяцев.

«Имея на руках удостоверения личности по истечению 4 лет либо срока на обучение человек может подать документы на получение паспорта ДНР», – резюмировала юрист.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube