На Донетчине разоблачили очередную сеть предвыборных «ботоферм»

На Донетчине правоохранители прекратили противоправную деятельность сети «ботоферм», которые накануне выборов использовались для массового распространения фейков о разных политических силах. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2020 годов группа лиц с помощью телекоммуникационных платформ, а именно так называемых "ботоферм", создавала подставные аккаунты в запрещенных в Украине социальных сетях. Через указанные интернет-ресурсы злоумышленники распространяли ложную информацию для подстрекательства граждан к протестам, дестабилизации общественно-политической ситуации, в частности, относительно предвыборной кампании, которая сейчас продолжается», – говорится в сообщении.

Преступники использовали SIM-карты украинских операторов мобильной связи. Оплату за предоставленные «услуги» дельцы получали от клиентов через электронные платежные системы.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») УК Украины по местам проживания фигурантов в Киеве проведены санкционированные обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, а именно 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 3 SIM-банка емкостью 128 каналов, 3 SIM-банка емкостью 32 канала, 5 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала, более 6000 SIM-карт, а также черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера.

Досудебное расследование продолжается.