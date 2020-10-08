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В Мариуполе на территории бывшего хлебозавода нашли обуглившийся труп

08.10.20 16:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе сегодня ночью на территории разрушенного хлебозавода был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы, передает «Сайт города Мариуполя».

По их словам, труп лежал на месте очага возгорания, но был не сгоревшим, а как бы обуглившимся. «Лежал он в необычной позе – ноги и руки у него были сдвинуты», – рассказали очевидцы.

В пресс-службе Центрального отдела полиции сообщили, что личность погибшего установлена. Им оказался 72-летний местный житель.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины с пометкой «естественная смерть».

Видимых следов насильственной смерти выявлено не было, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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