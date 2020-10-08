И с детьми пообщаться, и в Пенсионный фонд «сходить»: В селе Донетчины пенсионеров обучают работе с компьютером (Видео)

В селе Николаевка Волновахского района (Донецкая обл.), для пожилых людей обустроили школу компьютерной грамотности. В IT-школе учат пользоваться социальными сетями, поисковыми системами и получать административные услуги онлайн. Денег за обучение не берут.

Ольга Литвиненко – учительница информатики. Занятия проводит каждую неделю, домашние задания – в обязательном порядке. Сегодня она показывает пожилым односельчанам, как в интернете искать нужную информацию. «Теперь у каждого жителя есть электронная почта. А на прошлом занятии мы изучали Фейсбук. Также хотим освоить сайт Пенсионный фонд и как оплачивать через интернет коммунальные услуги», – перечислила учительница.

Пенсионерка Мария Момот пришла изучать компьютерную грамотность, чтобы общаться в режиме онлайн с детьми, которые остались за линией разграничения. «Какая это боль, когда там дети и внуки! И проехать сейчас невозможно», – говорит женщина.

Курс обучения рассчитан на 5 занятий. Для уроков обустроили помещение, купили 5 ноутбуков, сканер и принтер – на это ушло 9,5 тыс. долл. Средства получили по проектам ООН и Европейского союза. «У нас тройная задача – научить людей, научить специалистов и обеспечить все это качественной техникой и скоростным интернетом. По этому проекту мы подключились к проводному интернету, создали место для граждан, где они могут воспользоваться сканером, принтером, интернет-сервисами», – комментирует руководитель проекта Ольга Нуд.

Сейчас в школе Николаевки компьютерной грамотности обучаются около 20 слушателей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»