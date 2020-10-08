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На Луганщине открыли достроенный детский сад (Фото)

08.10.20 17:26
Фото: пресс-служба Луганской ОГА
Фото: пресс-служба Луганской ОГА

На Луганщине в селе Лиман Старобельского района ввели в эксплуатацию детский сад «Ромашка», который входил в нацпрограмму «Большая стройка». Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В детском саду достроили генераторный блок, были полностью выполнены работы по утеплению и отделке наружных стен, фасада. Заменены оконные блоки и внешние дверные блоки, выполнены работы по капитальному ремонту комнат; проведена замена системы отопления, электропроводки и освещения в комнатах и актовом зале. Также был оборудован пищеблок, теплый пол в игровых комнатах.

Во дворе заведения установлены детские игровые площадки и беседки. Выполнен ландшафтный дизайн и озеленение территории заведения. Осталось укомплектовать детский сад посудой, рабочей техникой для поваров и оборудованием для прачечной.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, который участвовал в открытии детсада «Ромашка», пообещал решить эти вопросы до начала работы заведения к 1 ноября.

Как сообщили в Луганской ОГА, Лиманский детсад «Ромашка» рассчитан на 60 детей среднего и старшего дошкольного возраста с режимом полнодлительного пребывания детей (10,5 часов в день). Язык обучения: украинский. Для детей будет организовано полноценное горячее питание.

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