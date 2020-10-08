Работал на ФСБ: Дело генерал-майора Шайтанова передано в суд

Сегодня, 8 октября, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника СБУ генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также Шайтанов обвиняется в государственной измене, покушения на совершение террористического акта и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

В СБУ напомнили, что в апреле 2020 года контрразведка спецведомства провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению Шайтанова и собрала исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Напомним, генерал-майор – один из руководителей Центра специальных операций «А» СБУ. В СБУ утверждают, что Шайтанов был агентом ФСБ РФ, позывной «Бобыль». По заданию спецслужб РФ генерал-майор планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это ему гарантировали вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Также Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС, о руководителей украинской контрразведки, подбирал офицеров разведки для работы на ФСБ.

Куратором Шайтанова был полковник ФСБ РФ Игорь Егоров (позывной «Эльбрус»), который с лета 2014 года напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области.