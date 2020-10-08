Даже на крышу не хватило: Как жители Смоляниново восстанавливают дома на полученную компенсацию (Видео)

На Луганщине жители поселка Смоляниново, где в июле этого года был масштабный пожар, получили денежные компенсации и начинают восстанавливать дома.

Алла Демьяненко показывает фотографии, как выглядел ее дом до и после пожара. Сгорела крыша, потрескались кирпичные стены дома, сгорели гаражи, пристройки, мансарда и огород.

За все это женщина получила 50 тыс. грн. денежной компенсации как за полуразрушенное жилье. Выдали сумму через 3 месяца. Но денег не хватило даже на то, чтобы перекрыть крышу – на это понадобилось втрое больше.

«Я подала все документы сразу. С "горячей линии" пришел ответ – собирайте документы, вам выделено 50 тысяч. Так они у меня собраны! Я уже пошла к голове села, говорю – буду обращаться к адвокату, дайте мне письменное объяснение, почему не выдают деньги. А он – ой, подождите, подождите. Звонит в Новый Айдар, оказывается, что не хватает каких-то двух документов. А документы были у них (в сельсовете, – ред.), они их просто не передали», – рассказывает о перипетиях Алла Анатольевна.

Сейчас женщина добивается выдачи 20 тыс. грн, которые должны были выдать на каждого члена семьи-погорельца. Говорит, что в сельсовете забыли передать документы в облгосадминистрацию. «И вот 20 тысяя я не могу получить с 16 сентября. А наши жители уже получили. Буду добиваться», – говорит Демьяненко.

У ее материи Марии Ивановны полностью сгорела летняя кухня, два сарая, погреб, повылетали окна в доме. Но компенсацию ей не дали. Только 20 тыс. грн. «Сгорел и большой забор. Но за него я и слышать не хочу. Мне бы кухню сделать. Но наверное, никто мне в этом не поможет. Никто. Видите, там очень много нужно делать», – жалуется пенсионерка.

Кроме того, в пожаре погиб муж Марии Ивановны. «Плохо без дедушки. У нас тут была чистота и порядок. Но ничего, будем как-то… Держаться же надо», – плачет она.

В сельсовете Смолянинова поясняют, что по 300 тыс. грн получили компенсацию лишь те, у кого были все документы на право собственности. «У нас три дома получили по 50 тыс. грн, и еще три дома – по 20 тыс. грн. А полностью сгорело 34 дома, были полностью выплачены компенсации по 29-ти. А всего в селе 76 домовладений», – говорит Руслан Лысаков.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара должна была получить 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

При оформлении компенсации основной проблемой было отсутствие у людей подтверждающих документов права собственности на строения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»