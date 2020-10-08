Воевал на Донбассе: Доброволец АТО организовал банду подрывников банкоматов (Фото)

В результате спецоперации в Винницкой и Киевской областях полицейские задержали четырех подозреваемых в подрывах и ограблении банкоматов. Вероятный организатор банды имел боевой опыт, воевал добровольцем на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, члены преступной группировки были вооружены боевым автоматическим оружием, использовали гранаты, самодельные взрывные устройства. Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели четкое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица за балаклавами, передвигались на двух джипах.

«Один из участников банды и вероятно ее организатор в прошлом служил в добровольческом подразделении на востоке Украины и имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами», – сообщили в полиции.

При этом злоумышленники вели размеренный образ жизни, имели семьи и ранее не имели проблем с законом.

По информации правоохранителей, члены преступной группировки подозреваются в совершении четырех преступлений на территории Винницкой области, их проверяют на причастность к аналогичным подрывам банкоматов на территории других областей Украины.

Так, в ночь на 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района Винниччины в помещении магазина злоумышленники повредили банкомат, произведя по нему около 150 выстрелов из автомата, а также применили взрывное устройство. После этого преступники получили доступ к кассетам с деньгами и похитили около 1 миллиона гривен.

В июле члены группировки взорвали банкомат в городе Гайсине, откуда похитили 22 тысячи гривен.

В августе и в начале сентября члены группы таким же образом пытались похитить деньги в пгт. Теплик и в Гайсине. Им помешала сработавшая охранная сигнализация.

Во время проведения обысков у участников банды изъяли 2 автомата Калашникова с патронами, 10 магазинов к ним, 6 боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, 190 патронов к автомату, камуфляж и обувь военного образца, наркотики, деньги и другие вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), ч.3 и ч.5 ст. 185 УК («Кража»), ст.257 УК Украины («Бандитизм»), за что предусмотрено наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества.