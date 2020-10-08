«Здесь жить не сможем»: В прифронтовой Жованке спецкомиссия обследует разрушенные войной дома(Фото, видео)

Село Жованка – это часть поселка Зайцево (Донецкая обл.), которое сейчас разделено линией фронта. От Жованки до «ДНР» – меньше километра. За время войны в селе обстрелами повреждены все дома, передает «UA:Донбасс».

Сейчас специальная комиссия осматривает разрушенные жилища. После составленного акта и прохождения определенной процедуры владельцы такого жилья смогут получить до 300 тыс. грн компенсации.

В доме Натальи Рябошапки разрушена крыша, выбиты стекла, разбиты стены.

«Несколько раз в дом прилеты были, потому что наш дом находится на высшей точке улицы, и к нам часто прилетало. Первый прилет в наш дом был в 2016 году. Дом поврежден со всех сторон, потому что летит со стороны террикона, со стороны школы», – рассказывает она.

Сейчас Наталья живет в Николаеве. Говорит, что в Жованку возвращаться не планирует.

«Я надеюсь на компенсацию, так как здесь практически невозможно сделать ремонт, при всех наших усилиях. Здесь нам очень тяжело будет жить, потому что мы не сможем морально. У меня сегодня 6 лет, как убили племянницу в соседнем доме», – добавила Наталья.

Дом Натальи

Представители комиссии документируют и фотографируют разрушения. Определяют – подлежит дом восстановлению.

По словам руководителя гуманитарного центра «Пролиска Майорск» Анны Тимофеевой, в Жованке на компенсацию подали 21 заявление на 18 домовладений.

«Наша основная цель – это помочь людям получить компенсацию, чтобы они могли по мере возможности приобрести жилье, вместо того, которое потеряли», – говорит Анна.

Разрушенный обстрелами дом

Окна домов в Жованке

Главы военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин отмечает, что хозяева разрушенных в Жованке домов впервые за 6 лет войны смогут получить деньги на новое жилье.

«Постановление действительно касается только людей, которые потеряли жилье, которое будет признано разрушенным. Люди смогут за 300 тысяч приобрести или дом в селе Донецкой области, или квартиру в райцентре», – добавил он.

Напомним, на компенсацию за дома Донетчины и Луганщины, которые были разрушены в результате боевых действий после 14 апреля 2014 года, в госбюджете на этот год предусмотрено 20 млн грн. В госбюджет на 2021 год заложено 114 млн грн.