Ехали в Москву на гастроли: В «ДНР» перевернулся автобус с оркестром оперного театра (Фото)

В «ДНР» сегодня, 8 октября, на дороге «Кутейниково – Амвросиевка» перевернулся во время обгона автобус «Донецк–Москва». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в автобусе находился оркестр из «Донбасс Оперы», который следовал в Москву на гастроли.

«Фура пошла на обгон, автобус уходил на обочину. Вроде все живы», – сообщают о подробностях инцидента.

«Работников распределили в другие автобусы и они следуют дальше, на границу, куда за ними должен приехать новый автобус», – пишут очевидцы.

«В районе 16:00 один из трех автобусов с артистами театра, которые направлялись на фестиваль в Москву, попал в дорожно-транспортное происшествие. Автобусы ехали из Донецка по трассе на пункт пропуска "Успенка". Жертв нет», – подтвердили информацию о ДТП в пресс-службе театра.

На сайте «Донбасс Оперы» сообщается, что коллектив планирует 10 октября на Пятом фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» в Московском театре «Новая опера» представить театральную мистерию «Carmina Burana» Карла Орфа в двух действиях на языке оригинала. Несколько дней назад 20-тонная грузовая машина с декорациями, костюмами и реквизитом выехала в Москву, чтобы «Carmina Burana» на фестивале была показана в полном сценическом оформлении. А сегодня, 8 октября, труппа театра в составе 190 человек несколькими автобусами отправилась в дорогу.