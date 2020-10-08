«Все сольют на бытовуху»: Экс-пленница «ДНР» не верит в версию следствия по поводу покушения на нее

Бывшая пленница «ДНР» Валентина Бучок не верит в версию правоохранителей по расследованию о покушения, которое было совершено на нее в июле 2020 года в селе Иванополье Константиновского района, передает «UA:Донбасс».

Отметим, что по озвученной полицией Донетчины версии, что покушение было совершено женщиной на почве ревности. Она у дома Бучок установила «растяжку» с гранатой РГД-5, которая взорвалась, когда потерпевшая открыла калитку. Хозяйку госпитализировали с травмами, в дальнейшем 55-летняя женщина прошла длительное лечение.

«Эта бедная женщина взяла на себя вину. Здесь возникает вопрос: где она взяла гранату?», – прокомментировал Бучок.

По словам потерпевшей, она заявленную женщину лично не знала, но фамилия задержанной и фамилия женщины, которая посылала ей угрозы после освобождения из плена, совпадают.

«Возможно, кому-то это выгодно, возможно, так надо. Мне с самого начала говорили, что все сольют на бытовуху», – сказала Валентина Бучок.

Как сообщалось ранее, в нападении на Валентину Бучок полицейские подозревают49-летнюю жительницу Луганской области. Они уверяют, что женщины знакомы. Было установлено, что подозреваемая приехала в Константиновский район, установила «растяжку» и сразу после совершения преступления вернулась домой на Луганщину. В результате проведенных экспертиз ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой.

В полиции утверждают, что подозреваемая может быть причастна и к другим нападениям на Бучок, которые имели место в течение 2019 года.

Это уже не первое покушение на бывшую пленницу «ДНР». Она связывает это с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью, что это дело рук «бандитов из Донецка». Сначала Бучок запугивали: в мае 2018 года ей подожгли дом, в декабре 2018 года убили котов, одного из которых женщине передали из Донецка. Осенью 2019 года во двор подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву.

В «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже» и удерживали в плену почти год. 27 декабря 2017 года ее освободили в хода обмена пленными.