Был простой: В «ЛНР» лаборатории не справляются с объемом тестов на коронавирус

В «ЛНР» «министерство здравоохранения» распределило потоки материалов, направляемых в лаборатории для исследования на COVID-19, по тем учреждениям, «которые испытывают наибольшую необходимость». Об этом сегодня, 8 октября, заявил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент на территории республики отмечается значительный рост заболеваемости как сезонными инфекциями – это ОРВИ, так и теми инфекциями, которые были с нами на протяжении предыдущего периода – это коронавирусная инфекция и значительный рост атипичных пневмоний, что повлекло за собой большое количество граждан, которые обращаются за медицинской помощью, и большое количество граждан нуждаются в госпитализации и пребывании в лечебных учреждениях», – сказал Докашенко.

По его словам, возможности лабораторий, проводящих исследования методом полимеразных цепных реакций (ПЦР) ограничены, поэтому приходится перераспределять очередность тестов.

«Ограничиваются они [возможности лабораторий] где-то в количестве от 200 до 250 исследований в сутки. При этом количество материалов, которое доставлялось в предыдущий период в сутки составляло от 500 до 700 исследований. С целью упорядочивания данного потока материала и координации действий мы перераспределили потоки доставки материала (в лаборатории на исследование) по тем учреждениям, которые испытывают наиболее острую необходимость в наиболее быстром проведении исследований. На сегодняшний момент преимущественно это территория города Луганска», – заявил Докашенко.

При этом он уверяет, что лаборатории продолжают проводить исследования материалов из других городов и районов.

«Был однодневный простой из-за отсутствия расходных материалов – это пробирки эппендорфа. На сегодняшний день специалистами "Лугмедфарма" данный вопрос решен, расходные материалы есть, тест-системы имеются в наличии в достаточном количестве. Ограничения только по пропускной способности того оборудования, на котором проводятся исследования», – утверждает Докашенко.

Также он добавил, что «министерство здравоохранения изыскивает все возможности для увеличения пропускной способности лабораторных исследований» и договаривается с частными лабораториями.

Напомним, в соцсетях местные жители сообщали, что в «ЛНР» закончились расходные материалы для проведения тестов на коронавирус. Ранее в «ЛНР» подтвердили информацию, что возник дефицит антибиотиков и противовирусных медпрепаратов в аптеках.