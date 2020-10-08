«Тут что, война была?»: В Мариуполе кто-то крушит могилы на старом кладбище (Фото)

Кленовое кладбище находится в центре Мариуполя и является самым старым в городе. Первые захоронения на кладбище датированы еще 1793 годом, а закрылось оно в 1994-м. В этом году городская власть начала проводить уборку территории, но местные жители говорят, что эти действия обернулись настоящим вандализмом, передает «Сайт города Мариуполя».

По словам мариупольца Валерия Бурова, 5 октября он приехал на кладбище чтобы навести порядок на могиле своего деда. Однако был поражен увиденным.

«Около могилы я увидел срезанные деревья. Стволы диаметром 2 – 2,5 метра. На соседних могилах тоже были сложены срезанные части деревьев. Исчезла ограда. Я обратился к работающим там людям в оранжевых жилетах, а руководил ими бригадир из ритуальной службы», – рассказывает Буров.

Он стал выяснять отношения с работниками и ссориться с ними, а потом вызвал полицию. Правоохранители прибыли быстро, взяли объяснения у двух сторон, но сам Валерий Буров писать заявление отказался.

В западной части кладбища стало намного больше разрушенных могил. «Кто-то уничтожает могилы 50-60-х годов», – утверждает местный житель.

Действительно, на погосте очень много каменных памятников 50-60-ых годов оказались разрушены или перевернуты. От могилок остались только остовы, а обломки памятников сложены отдельными пирамидами около дороги. «Это ж надо было прийти и все так аккуратно разрушить! Это делали не мальчики, которым нечем заняться, а профессионалы», – считает Буров.

Мариуполец уверен, что разрушают памятники не вандалы, а сотрудники коммунальной службы, которые тут и наводят уборку.

«Есть предположение, что городская власть в обход всех "государевых законов" самостоятельно пытается очистить территорию старого кладбища от могил, чтобы решать тут свои проблемы. Западная часть почти вычищена до травинки. Тут только разрушенные памятники, многие – без табличек. Невозможно даже восстановить, кто где похоронен», – сказал мужчина и предположил, что возможно тут будут строить магазин или будут делать новые захоронения.

Территория кладбища сейчас действительно выглядит более жутко, чем до капитальной уборки. Концентрация разрушенных могил зашкаливает, но нет возможности проверить, когда они были сломаны.

«Посмотрите на это. Тут что, война была?», – показывает Валерий на разбитые памятники усопших мариупольцев.

Инженер КП «Комбинат коммунальных предприятий» Еленой Слесарчук отмечает, что поступало много обращений по данному месту захоронений от местных жителей с просьбой навести там порядок. Поэтому начата генеральная уборка на кладбище, которая подразумевает вывоз мусора, срез сухостоя и покос травы.

Слесарчук заявляет, что сотрудники комбината не занимаются демонтажем памятников и могил, работают там без тяжелой техники и вручную приводят в порядок территорию около каждой могилы.

Работают на кладбище 14 работников 5 дней в неделю. Работы продлятся предположительно до 31 октября. Инженер рассказала, что о вандализме на кладбище знает, и она со своей стороны тоже просила дежурить там патрульную полицию, которая уже ловила нарушителей порядка.

Об конфликте на кладбище с Валерием Буровым женщина осведомлена. «Он с топором пришел и вызвал полицию», – сказала она.

Всякие предположения о сносе памятников для постройки новых объектов Елена Слесарчук отвергает категорически и говорит, что позже будут проведены общественные слушания, на которых у громады Мариуполя спросят, как будет решатся судьба самого старого погоста в городе.