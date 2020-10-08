Обещают грамоту: В «ЛНР» призывают жителей собирать желуди (Фото)

В «ЛНР» призывают жителей собирать желуди. Такое объявление разместило местное «министерство природных ресурсов».

«Сбор желудей можно совместить с приятным отдыхом или прогулкой в ближайшем парке, сквере или лесу. Необходимо собирать плоды дуба от наиболее крупных и здоровых деревьев. И самое главное, не стоит забывать простое правило: чем крупнее желудь, тем лучше его качество», – говорится в сообщении.

Отмечается, что желуди будут использованы для воспроизводства лесов.

За собранные плоды вознаграждение не предусмотрено, это должен быть добровольный порыв жителей «республики».

Привозить желуди нужно также за собственные средства, их принимают в «управлении развития лесного хозяйства минприроды ЛНР» в Луганске или можно сдать в ближайшее лесничество.

Примечательно, что жители отреагировали на призыв. Например, собирать желуди в парки и скверы выводят школьников.

Так, учащиеся школы-лицея в Лутугино обрывали плоды на деревьях в парках, скверах, в лесополосе. Отрапортовали о сдаче около полутонны желудей. За это юннаты получили получили почетные грамоты от луганского лесничества.