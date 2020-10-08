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В Мариуполе парень пытался спрыгнуть с многоэтажки (Видео)

08.10.20 19:42
Фото: скриншот видео Facebook
Фото: скриншот видео Facebook

В Мариуполе патрульные полицейские спасли жизнь молодому жителю города, который намеревался спрыгнуть с многоэтажки. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

18-летний парень влез на парапет 8-го этажа жилого дома в Центральном районе и хотел прыгнуть.

«Благодаря успокаивающей беседе и ловкости патрульных парня удалось спасти от смертельного шага, и через несколько минут он был в безопасности. В дальнейшем помощь ему оказывали медики», – рассказали в патрульной полиции.

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