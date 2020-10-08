Возвращаются в горящие дома: На Луганщине животным-погорельцам нужна помощь (Фото)

В результате массовых пожаров на Луганщине, вспыхнувших с 30 сентября, пострадало много животных. Им помогают волонтеры из Северодонецка и Лисичанска. Об этом рассказали волонтеры Юлия Виноградова и Юлия Дюткина, передает «Сайт города Северодонецка».

На протяжении нескольких дней для помощи животным волонтеры выезжали в близлежащие поселки: Сиротино, Александровку, Вороново, Осколоновку.

«Когда первый раз приехали в населенные пункты, сразу бросилось в глаза большое количество мертвых животных. Очень много животных и по пути в населенные пункты, видимо они пытались убежать, но, надышавшись угарным газом, погибали. Кого-то жители не успели отвязать и выпустить, так как очень испугались, других все-таки получалось отпустить, но они все равно возвращались в горящие дома. Один мужчина рассказывал, что открыл голубятню, чтобы выпустить птиц, но они возвращались обратно. Многие животные пропали без вести», – говорит Юлия Виноградова.

Она отметила, что выжившие животные очень напуганы и находятся в стрессовом состоянии, некоторые – травмированные и обгоревшие, многие из них боятся подходить к волонтерам.

«Огромная проблема и с сельскохозяйственными животными, очень большая нехватка корма, потому, что у некоторых людей полностью выгорели запасы сена и комбикорма. Жилища многих животных также обгорели», – добавляет Юлия Дюткина.

«Очень многие люди откликаются на наши призывы, и забирают к себе животных, которые остались без хозяев, и это не только жители Луганской области. Люди со всей Украины помогают, берут и на временное содержание, и насовсем. Но на самом деле животных, которые остались без дома много, поэтому помощь еще нужна», – говорит Юлия Виноградова.

Она рассказала, что многие ветеринарные клиники Северодонецка и Лисичанска предложили бесплатную помощь пострадавшим животным, также помогали препаратами: антибиотиками, мазями от ожогов, глазными каплями и прочими медикаментами. Кроме того, некоторые люди, которые не являются волонтерами, приезжают в поселки, чтобы помочь животным.

«На данный момент животных подкармливают, но хотелось бы, чтобы это делали и поздней осенью, зимой и весной, чтобы не забывали о них», – подчеркнула Юлия Дюткина.

Рассказывает, что многие животные из близлежащих поселков прибегают в Северодонецк, потому помощь нужна и в самом городе.

Волонтерам для изготовления будок для животных необходимы поддоны, доски, полистирол, пенопласт, линолеум.

Для сельских животных также нужны сено, комбикорма и зерно, а для питания котов и собак – сухой и влажный корм, консервы, крупы, каши и вода. Необходимы также корзинки и переноски для кошек, медикаменты, помощь в транспортировке и многое другое.

Всех, кто может помочь пострадавшим животным, волонтеры просят обращаться по телефонам: 050 198 91 30 – Юля, 050 912 72 18 – Юля.