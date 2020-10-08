Результат за полчаса: У семейных врачей и мобильных бригад появятся новые экспресс-тесты

Через две-три недели у семейных врачей и мобильных бригад должны появиться чувствительные экспресс-тесты на коронавирус. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».

«За две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низовом уровне. Речь об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство», – сказал Ляшко.

По его словам, специфичность таких тестов почти совпадает с тестами ПЦР. Забор материала будет проводиться подобным с ПЦР-тестами образом.

«Это тот самый мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в пробирке происходит реакция, где выделяется РНК. Затем из пробирки жидкость наносится на тест-систему, и тест-система показывает – есть COVID-19 или нет», – пояснил Ляшко.

Он отметил, что у этих тестов результат будет готов за 15 – 30 минут.