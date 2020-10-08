На полгода: Работодатель может получить компенсацию за трудоустроенного переселенца

Работодатели, в том числе из числа предпринимателей (независимо от выбранной системы налогообложения), которые официально трудоустраивают переселенцев, могут получить компенсацию от государства. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенца».

Данную норму регулирует постановление Кабинета министров от 08.09.2015 № 696.

Такая компенсация предоставляется на оплату труда, переподготовку и повышение квалификации ВПЛ при условии, что такой сотрудник:

официально состоит на учете как внутренне перемещенное лицо (имеет действующую справку о постановке на учет ВПЛ);

зарегистрирован в центре занятости (ЦЗ) в качестве безработного;

трудоустроен по направлению ЦЗ на основное место работы.

Сейчас работодатель может получить компенсацию расходов не более чем за 6 календарных месяцев. При этом в случае трудоустройства на условиях срочного трудового договора должно быть обеспечено сохранение гарантий занятости работника в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в два раза.

«В случае увольнения переселенца по соглашению сторон или изменений в организации производства и труда (сокращение штата, ликвидация, реорганизация и т.д.) работодатель должен вернуть сумму полученной компенсации в полном объеме. Компенсации подлежит и основная, и дополнительная зарплата, а также ЕСВ, начисленный на такие выплаты», – обратили внимание юристы.

Фактические же расходы на оплату труда возмещаются в размере не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц.

Вместе с тем, на компенсацию не могут претендовать работодатели:

являющиеся бюджетными учреждениями;

которые имеют задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и / или страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

признаны в установленном порядке банкротом или в отношении них возбуждено дело о банкротстве.

Кроме того, компенсация не производится в случае трудоустройства лица, за которое такая компенсация уже была выплачена.

Как получить компенсацию: