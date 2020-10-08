«Внезапно» загорелся брошенный дом: На Луганщине продолжают борьбу с пожарами

В Луганской области вокруг сел Сизое и Болотенное Станично-Луганского района продолжается тление леса. С помощью военной тяжелой инженерной техники по периметру сел делаются широкие минеральные полосы, что предотвращает распространение огня. Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.

«Во второй половине дня, почти сразу, поступили сообщения о горении лесной полосы между деревней Герасимовка и поселком Широкий и пожаром на территории села Малиновое. Горение между селом Герасимовка и поселком Широкий оперативно было локализовано. Сейчас идет ликвидация очагов горения. В селе Малиновое "внезапно" загорелся дом, который несколько лет назад уже был поврежден огнем и в нем ни кто не жил. Огонь быстро перекинулся на сухую траву и начал распространяться по селу. Своевременное сообщение о пожаре местными жителями помогло спасателям быстро локализовать пожар и остановить огонь», – рассказали в РГА.

Как сообщается, спасатели ГСЧС, лесной охраны, работники Нацполиции и военные пытаются не допустить, чтобы очаги тления переросли в горение леса. Наблюдается большая задымленность сел.

По-прежнему активному тушению мешает загрязненность территории взрывоопасными предметами.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.