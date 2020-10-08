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Мэр Краматорска выздоровел от коронавируса

08.10.20 21:14
Андрей Панков / Фото из открытых источников
Андрей Панков / Фото из открытых источников

Краматорский городской голова Андрей Панков выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщил сегодня, 8 октября, на своей странице в Facebook.

«Сегодня получил отрицательный тест на коронавирус, а значит мой семейный врач принял решение выписать меня с больничного. Чувствую себя хорошо», – написал Панков.

Он отметил, что много лет активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. По словам врача, это сыграло существенную роль в быстром выздоровлении и протекании болезни без осложнений.

Мэр Краматорска добавил, что в его семье тоже все здоровы.

«Впереди много дел, поэтому уже завтра возвращаюсь в строй – выхожу на работу», – заключил Андрей Панков.

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