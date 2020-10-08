Из-за коронавируса: В Бахмуте временно прекратили оформление паспортов

В Бахмуте (Донецкая обл.) городской отдел ГУ ГМС Украины в Донецкой области приостановил оформление внутренних и загранпаспортов. Среди работников учреждения выявлены заболевшие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

«Информируем, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации и выявлением случаев инфицирования COVID-19 среди работников Бахмутского городского отдела ГУ ГМС Украины в Донецкой области, с 8 октября текущего года временно приостановлено оформление паспорта гражданина Украины в форме карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу», – говорится в сообщении.

Будут выдавать только ранее оформленные биометрические документы (паспорт гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Украины в форме карты) по адресу: г. Бахмут, ул. Независимости, 60.

График работы Бахмутского отдела миграционной службы: вторник, среда, четверг, пятница – с 08:00 до 17:00; суббота – с 08:00 до 15:45. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Контактный телефон: (0627) 44-58-07 и (06273) 6-40-12.

Дополнительно сообщается, что получить административные услуги, которые относятся к компетенции миграционной службы, жители города Бахмута могут в любом территориальном подразделении ГУ ГМС Украины в Донецкой области.