Юристы напомнили, как ребенку Донбасса оформить статус пострадавшего от вооруженного конфликта

Переселенцы и жители Донбасса могут оформить детям статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом напоминают юристы Норвежского союза по делам беженцев.
Порядок предоставления данного статуса регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 5.04.2017 № 268.
Так, право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время проведения АТО / ООС не достигло 18 лет (совершеннолетия), которые в результате указанных действий:
- получили ранения, контузию, увечье;
- подверглись физическому, сексуальному насилию;
- были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;
- привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
- незаконно содержались, в частности, в плену;
- подверглись психологическому насилию.
Статус предоставляется органом опеки и попечительства:
- по месту регистрации проживания / пребывания ребенка как внутренне перемещенного лица;
- или по месту жительства / пребывания ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО;
- или по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и / или органами местного самоуправления.
Подать документы для предоставления ребенку статуса могут:
- законный представитель ребенка (родители, опекуны, попечители и пр.);
- если ребенок переехал без сопровождения родителей, то – его родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра), отчим, мачеха, представитель органа опеки и попечительства.
Они подают в службу по делам детей заявление о предоставлении статуса, согласие на обработку персональных данных и удостоверенные в установленном порядке копии следующих документов:
- свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;
- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;
- справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица или документа, подтверждающего проживание / пребывание ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО.
В случае отсутствия сведений о регистрации места проживания / пребывания ребенка или вышеупомянутых документов, доказательствами подтверждения его места жительства / пребывания в таком населенном пункте могут быть:
- сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
- документы о праве собственности родителей или ребенка на движимое или недвижимое имущество;
- свидетельство о базовом общем среднем образовании, аттестат о полном общем среднем образовании, документ о профессионально-техническом образовании, или табель успеваемости, ученический билет;
- медицинские документы;
- свидетельство о рождении ребенка.
Также подаются выписки из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских учреждениях, определенных Министерством здравоохранения Украины (МОЗ), с указанием диагноза, полученного в период осуществления АТО.
При обстоятельствах, также подаются копии:
- заявления о совершении в отношении ребенка уголовного преступления или о привлечении ребенка к производству как потерпевшего, зарегистрированные в соответствующих правоохранительных органах;
- выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства (независимо от результатов предварительного расследования) по указанным заявлениям о совершении преступления в отношении ребенка в зоне военных действий и вооруженных конфликтов;
- заключения эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), проведенной в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, которое устанавливает факты физического, сексуального насилия в отношении ребенка в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
При обстоятельствах, также представляются:
- вывод оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах, подготовленный центром социальных служб для семьи, детей и молодежи по форме, утвержденной Минсоцполитики. К оценке потребностей семьи (лица) может быть привлечен психолог, психотерапевт, психиатр, работающий в другом заведении, учреждении, организации. На основании заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах с согласия родителей / законных представителей ребенок направляется в соответствующее учреждение / организации для реабилитации и получения соответствующих социальных услуг;
- копия удостоверения с надписью «Удостоверение члена семьи погибшего», если ребенок получил статус в соответствии с Порядком предоставления статуса лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель человека в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО, или копия документа, подтверждающего смерть лица вследствие ранения, контузии, увечья, полученных в указанном населенном пункте в период осуществления АТО, в случае гибели родителей ребенка или одного из них из числа гражданских лиц.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса принимается органом опеки и попечительства в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления, по результатам рассмотрения документов комиссией.
Ребенок, которому исполнилось 14 лет, имеет право самостоятельно обратиться в службу по делам детей и подать документы.
Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.