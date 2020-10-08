Юристы напомнили, как ребенку Донбасса оформить статус пострадавшего от вооруженного конфликта

Переселенцы и жители Донбасса могут оформить детям статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом напоминают юристы Норвежского союза по делам беженцев.

Порядок предоставления данного статуса регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 5.04.2017 № 268.

Так, право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время проведения АТО / ООС не достигло 18 лет (совершеннолетия), которые в результате указанных действий:

получили ранения, контузию, увечье;

подверглись физическому, сексуальному насилию;

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в частности, в плену;

подверглись психологическому насилию.

Статус предоставляется органом опеки и попечительства:

по месту регистрации проживания / пребывания ребенка как внутренне перемещенного лица;

или по месту жительства / пребывания ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО;

или по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и / или органами местного самоуправления.

Подать документы для предоставления ребенку статуса могут:

законный представитель ребенка (родители, опекуны, попечители и пр.);

если ребенок переехал без сопровождения родителей, то – его родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра), отчим, мачеха, представитель органа опеки и попечительства.

Они подают в службу по делам детей заявление о предоставлении статуса, согласие на обработку персональных данных и удостоверенные в установленном порядке копии следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;

документа, удостоверяющего личность заявителя;

документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка или родственные отношения между ребенком и заявителем;

справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица или документа, подтверждающего проживание / пребывание ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО.

В случае отсутствия сведений о регистрации места проживания / пребывания ребенка или вышеупомянутых документов, доказательствами подтверждения его места жительства / пребывания в таком населенном пункте могут быть:

сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;

документы о праве собственности родителей или ребенка на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании, аттестат о полном общем среднем образовании, документ о профессионально-техническом образовании, или табель успеваемости, ученический билет;

медицинские документы;

свидетельство о рождении ребенка.

Также подаются выписки из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских учреждениях, определенных Министерством здравоохранения Украины (МОЗ), с указанием диагноза, полученного в период осуществления АТО.

При обстоятельствах, также подаются копии:

заявления о совершении в отношении ребенка уголовного преступления или о привлечении ребенка к производству как потерпевшего, зарегистрированные в соответствующих правоохранительных органах;

выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства (независимо от результатов предварительного расследования) по указанным заявлениям о совершении преступления в отношении ребенка в зоне военных действий и вооруженных конфликтов;

заключения эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), проведенной в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, которое устанавливает факты физического, сексуального насилия в отношении ребенка в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

При обстоятельствах, также представляются:

вывод оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах, подготовленный центром социальных служб для семьи, детей и молодежи по форме, утвержденной Минсоцполитики. К оценке потребностей семьи (лица) может быть привлечен психолог, психотерапевт, психиатр, работающий в другом заведении, учреждении, организации. На основании заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах с согласия родителей / законных представителей ребенок направляется в соответствующее учреждение / организации для реабилитации и получения соответствующих социальных услуг;

копия удостоверения с надписью «Удостоверение члена семьи погибшего», если ребенок получил статус в соответствии с Порядком предоставления статуса лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель человека в населенном пункте, на территории которого осуществлялась АТО, или копия документа, подтверждающего смерть лица вследствие ранения, контузии, увечья, полученных в указанном населенном пункте в период осуществления АТО, в случае гибели родителей ребенка или одного из них из числа гражданских лиц.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса принимается органом опеки и попечительства в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления, по результатам рассмотрения документов комиссией.

Ребенок, которому исполнилось 14 лет, имеет право самостоятельно обратиться в службу по делам детей и подать документы.

Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.