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В Мариуполе смогут проводить футбольные матчи Лиги Европы (Фото)

08.10.20 21:53

В Мариуполе продолжается реконструкция стадиона имени Бойко с учетом критериев УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Общая стоимость реконструкции – более 25 млн грн.

На сегодня полностью закончены демонтажные работы на футбольном поле, которые были начаты в августе. Уже уплотнили основание поля, уложили геотекстиль и сделали дренажную систему. Сейчас идет засыпка щебня. Поле будет иметь систему подогрева.

Его особенностью станет комбинированное покрытие. Оно совмещает искусственную и натуральную траву. Это позволит увеличить количество времени использования поля. Стабильность основания убережет футболистов от травм и создаст более комфортные условия для игры. Мариуполь станет вторым городом после Львова, который внедрил такой подход.

Кроме того, планируется заменить трибуны.

«Стадион будет полностью отвечать критериям УЕФА. Здесь появится возможность проводить матчи любого уровня. В том числе, Лиги Европы», – сообщил городской голова Вадим Бойченко.

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