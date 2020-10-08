Променяла Киев на прифронтовой Торецк: Предпринимательница шьет одежду для спорта (Видео)

Спортивную одежду от дизайнера из Донетчины уже носят в Китае и Польше. Начинала свой бизнес Антонина Бородина в Киеве, но затем решила вернуться на малую родину – в прифронтовой Торецк, где и продолжила производство.

Антонина – экономист по специальности. Работала главным бухгалтером в крупной компании. Но всю жизнь мечтала научиться швейному делу. Когда молодая женщина готовилась стать мамой – пошла на курсы, которые впоследствии изменили ее жизнь. Затем окончила профессиональное училище, открыла собственный цех в столице Украины.

«Поскольку я по образованию экономист, то рассчитала, как уменьшить расходы. Аренда такого помещения нужной квадратуры в столице – 12-15 тыс. грн. Когда я разговаривала с коллегами по бизнесу, они отмечали, что такое производство нужно выносить за пределы Киева. То есть, если планировать что-то грандиозное, то это не должен быть Киев, а хотя бы 200-250 км от столицы», – рассказывает Антонина.

Она шутит – где 250, там и 800 километров. Вернулась в Торецк и недавно открыла здесь собственный швейный цех. Правда, планы подпортил коронавирус. Из-за карантина много спортивных мероприятий отменили. Соответственно, и заказы встали на паузу.

Но этот период Бородина использовала для планирования. «Хочу создать линию по пошиву ночной одежды – пижамы, шорты, майки, ночнушки. У нас уже есть заказчик на образцы из Одессы», – говорит предпринимательница.

К тому же за гранды международных доноров на 250 тыс. грн швейный цех пополнился новым оборудованием для трикотажного цеха.

Чего очень не хватает – рабочих рук. «Это пока трудно. Дефицит кадров есть. А в Торецку вообще проблема с профессиональными специалистами. Они или пенсионного возраста, или их просто нет», – отмечает Антонина.

Хозяйка арт-ателье готова дать работу 11 специалистам швейного дела. А пока садится за машинку сама: «Я тоже работаю – и конструирую, и шью, и вяжу. А что делать?».

Также Бородина обучает тонкостям работы подчиненных. «Она меня взяла, все рассказала, показала, набралась терпения. Потому что у меня не все с разу получалось. А сейчас я довольна», – говорит швея Ирина Иванова.

Антонина тоже продолжает саморазвиваться. Сейчас берет уроки вышивки у французского кутюрье.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»