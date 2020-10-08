В Покровске выстраиваются очереди на сдачу ПЦР и ИФА тестов (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) анализы на COVID-19 можно сдать в частной лаборатории. В связи со вспышкой коронавируса жители с самого утра здесь выстраиваются в очередь. ПЦР-тест или ИФА-анализы кто-то из-за наличия симптомов, кто-то – для собственного спокойствия.

«У деда температура. Ему 80 лет, он сам не ходит. Вот привез его сдавать анализы», – делится причинами визита мужчина.

«Хочу узнать, болел ли я раньше. Хочу сделать на коронавирус полный анализ. Хотя симптомов нет», – говорит парень.

В лаборатории посетителей принимают по живой очереди. Сдать можно несколько анализов – у каждого своя стоимость.

«Есть ПЦР-тест, берем мазок из носа – это 1830 грн. Есть суммарный ИФА-тест на иммуноглобулины G и M – 300 грн. До конца этой недели если отдельно сдавать на М или G – это 240 грн, а со следующей недели – по 300 грн», – рассказала сотрудница лаборатории.

Ждать результаты придется 3-4 дня.

При этом за прошедшие сутки в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 292 жителей, в том числе у 7 детей. Мариуполь стал первым городом в регионе, который превысил показатель в 1000 больных с начала пандемии. Донетчина уже частично потеряла статус «зеленой зоны», и если ситуация будет разрастаться такими темпами, карантинные ограничения придется усилить.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 октября в Украине COVID-19 заболели 244 734 человека (108 233 пациента выздоровели, 4 690 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 119 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64), Луганской области – 1 480 случаев (выздоровели – 676 пациент, летальных случаев – 19).

В «ДНР» – 4 162 случая коронавируса (выздоровели – 2 206 человек, летальных случаев – 255). В «ЛНР» – 1 111 заразившихся (выздоровели – 830 человек, летальных случаев – 43).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»