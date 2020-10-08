Мемориальный комплекс на Карачуне пополнился памятником украинской песне (Видео)

На горе Карачун около Славянска на мемориальном комплексе установили памятный знак украинской песни. На нем – строки поэта Михаила Петренко.
«Михаил Петренко – житель Славянска, он автор песни "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Она 12 августа 1962 года впервые прозвучала в космосе и весь мир услышал красоту украинской песни. На данное время наш комплекс – единственный в Украине, созданный в стихах и песнях, в которых отражены исторические события 2014-2020 годов на востоке страны», – рассказала волонтер Марина Квитка.
Новая стела весит около тонны. Ее изготовил скульптор из Житомира Виталий Рожик.
Это уже 14-й памятный знак, который установили волонтеры и военные на Карачуне. Сам комплекс создают с 2014 года.
Под выступление солистов Полтавской филармонии вблизи мемориального комплекса военные высадили клены.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»