Мемориальный комплекс на Карачуне пополнился памятником украинской песне (Видео)

На горе Карачун около Славянска на мемориальном комплексе установили памятный знак украинской песни. На нем – строки поэта Михаила Петренко.

«Михаил Петренко – житель Славянска, он автор песни "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Она 12 августа 1962 года впервые прозвучала в космосе и весь мир услышал красоту украинской песни. На данное время наш комплекс – единственный в Украине, созданный в стихах и песнях, в которых отражены исторические события 2014-2020 годов на востоке страны», – рассказала волонтер Марина Квитка.

Новая стела весит около тонны. Ее изготовил скульптор из Житомира Виталий Рожик.

Это уже 14-й памятный знак, который установили волонтеры и военные на Карачуне. Сам комплекс создают с 2014 года.

Под выступление солистов Полтавской филармонии вблизи мемориального комплекса военные высадили клены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»