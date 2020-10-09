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У 253 жителей разных городов и районов Донетчины выявили коронавирус (Карта)

09.10.20 08:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за сутки зафиксированы 253 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За четверг, 8 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 253 жителей Донецкой области, в том числе у 18 детей:

  • 107 – в Мариуполе (7 детей);
  • 41 – Николаевке (3 ребенка);
  • 36 – Краматорске (3 ребенка);
  • 11 – Покровске (1 ребенок);
  • по 8 – Бахмуте (1 ребенок) и Славянске;
  • по 6 – Константиновке (1 ребенок) и Константиновском районе;
  • 5 – Волновахском районе;
  • по 4 – Авдеевке и Лиманской ОТГ;
  • 3 – Соледарский ОТГ (1 ребенок);
  • по 2 – Мирнограде и Дружковке, Никольском и Ясиноватском районах;
  • по 1 – Торецке, Новогродовке и Доброполье, Марьинском, Славянском и Бахмутском (ребенок) районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 5 372 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 780 человек;
  • на лечении – 3 528 пациентов;
  • летальных случаев – 64.

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