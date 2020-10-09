У 253 жителей разных городов и районов Донетчины выявили коронавирус (Карта)

В Донецкой области за сутки зафиксированы 253 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За четверг, 8 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 253 жителей Донецкой области, в том числе у 18 детей:

107 – в Мариуполе (7 детей);

41 – Николаевке (3 ребенка);

36 – Краматорске (3 ребенка);

11 – Покровске (1 ребенок);

по 8 – Бахмуте (1 ребенок) и Славянске;

по 6 – Константиновке (1 ребенок) и Константиновском районе;

5 – Волновахском районе;

по 4 – Авдеевке и Лиманской ОТГ;

3 – Соледарский ОТГ (1 ребенок);

по 2 – Мирнограде и Дружковке, Никольском и Ясиноватском районах;

по 1 – Торецке, Новогродовке и Доброполье, Марьинском, Славянском и Бахмутском (ребенок) районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 5 372 случая COVID-19, из них: