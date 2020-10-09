У 253 жителей разных городов и районов Донетчины выявили коронавирус (Карта)

В Донецкой области за сутки зафиксированы 253 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.
За четверг, 8 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 253 жителей Донецкой области, в том числе у 18 детей:
- 107 – в Мариуполе (7 детей);
- 41 – Николаевке (3 ребенка);
- 36 – Краматорске (3 ребенка);
- 11 – Покровске (1 ребенок);
- по 8 – Бахмуте (1 ребенок) и Славянске;
- по 6 – Константиновке (1 ребенок) и Константиновском районе;
- 5 – Волновахском районе;
- по 4 – Авдеевке и Лиманской ОТГ;
- 3 – Соледарский ОТГ (1 ребенок);
- по 2 – Мирнограде и Дружковке, Никольском и Ясиноватском районах;
- по 1 – Торецке, Новогродовке и Доброполье, Марьинском, Славянском и Бахмутском (ребенок) районах.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 5 372 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 780 человек;
- на лечении – 3 528 пациентов;
- летальных случаев – 64.