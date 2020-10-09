На Луганщине погасили еще один лесной пожар

На Луганщине в четверг, 7 октября, спасатели помогли лесоохотничьему хозяйству погасить лесной пожар. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«7 октября в 14:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение от сотрудников Старокраснянского лесничества (Кременской район) о возгорании леса. Прибыв на место происшествия, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит лесная подстилка», – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 18 пожарных и 5 единиц техники Луганского гарнизона, 5 подразделений из других областей. Дополнительно был задействован вертолет ГСЧС, который сделал 6 сбросов.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 10 га. В 17:00 пожар локализован и в 19:00 ликвидирован. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты», – проинформировали в ГСЧС.